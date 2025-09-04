Минтруд Кубани спрогнозировал потребность в 266 тысячах человек до 2032 года

В Краснодарском крае до 2032 года дополнительная потребность в кадрах составит порядка 266,1 тыс. человек. Об этом заявила начальник отдела профориентации и обучения регионального министерства труда Елена Терещенко в ходе круглого стола «Кадры: анализ рынка труда. Кому нужно менять профессию?».

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам Елены Терещенко, наибольший дефицит специалистов сохраняется в здравоохранении и социальной сфере — около 40,5 тыс. человек, а также в образовании — 37,2 тыс. Дополнительный спрос в промышленности, строительстве и агропромышленном комплексе уже достигает 60% от общего числа вакансий по рабочим специальностям.

Сейчас в службе занятости региона зарегистрированы 8,4 тыс. безработных, тогда как работодатели заявили почти 77 тыс. вакансий. Среди наиболее востребованных — врачи, учителя, инженеры, медицинские сестры, а также рабочие профессии: монтажники, водители, слесари, трактористы, овощеводы и виноградари.

По оценке Минтруда, к 2032 году потребность в кадрах со средним профессиональным образованием составит около 179 тыс. человек, с высшим — порядка 57,9 тыс.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае до конца 2025 года прогнозируют сохранение низкого уровня безработицы. В течение года резких изменений не предвидится.

Анна Гречко