За 10 лет объемы производства тепличных овощей на Кубани выросли до 109 тысяч тонн

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о росте объемов производства овощей в регионе. По его словам, за последние десять лет сбор тепличных культур удвоился — с 52 тыс. до 109 тыс. т. В открытом грунте фермеры с начала года собрали 216 тыс. т томатов, огурцов и лука.

Власти поддерживают отрасль финансово: в 2025 году на эти цели предусмотрено 215 млн руб. из краевого бюджета, а за десять лет вложено более 2,5 млрд руб. Средства направляются на модернизацию тепличных хозяйств и закупку семян.

Краснодарский край сохраняет лидерство в России по выращиванию овощей защищенного грунта — в расчете на одного жителя это 18 кг. Ежегодно региональные тепличные предприятия производят около 110 тыс. т овощей, среди которых наибольшим спросом пользуются огурцы, томаты и салаты.

Рост урожайности обеспечивается за счет внедрения современных технологий — компьютерного регулирования внесения удобрений, систем досвечивания и использования высокоурожайных сортов.

Вячеслав Рыжков