СМИ: подозреваемый в убийстве Татьяны Магомедовой планировал расправу над ее семьей

Усть-Лабинский районный суд избрал меру пресечения 51-летнему Олегу Коваленко, которого обвиняют в убийстве Татьяны Магомедовой 21 августа. Следствие установило, что фигурант мог готовить расправу над всей семьей жертвы, сообщает «Усть-Лабинск Инфо».

По версии следователей, подозреваемый желал отомстить не только Татьяне, но и ее родственникам. Встретив женщину в машине, где она находилась одна, Олег Коваленко якобы нанес ей множественные удары ножом в грудь и живот. Видеорегистратор и мобильные телефоны жертвы подозреваемый уничтожил.

Тело Татьяны Магомедовой обнаружили 2 сентября рядом с местом, где был спрятан автомобиль. Женщину закопали на глубине около 40 см.

Олега Коваленко задержали у дома его родственников в Усть-Лабинске. Правоохранители организовали засаду с применением камер наблюдения и тепловизора. Мужчина не сопротивлялся при аресте.

Расследование находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России. Назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются мотивы преступления.

Татьяна Магомедова уехала на своей Mazda 21 августа из дома в станице Воронежской и пропала. Ее поисками занимались полицейские и волонтеры.

