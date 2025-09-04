Кубань получит почти 27 млн рублей на подготовку кадров для АПК в 2025 году

Правительство РФ выделило Краснодарскому краю 26,9 млн руб. на подготовку кадров для агропромышленного комплекса (АПК) в 2025 году. Республика Адыгея на эти цели получит 6,3 млн руб, сообщается на официальном сайте кабмина

Дополнительно на реализацию программы повышения кадровой обеспеченности предприятий АПК в России направлено 1,3 млрд руб. Средства распределены между Алтайским, Ставропольским, Хабаровским краями, Амурской, Волгоградской, Калининградской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Омской, Смоленской, Тверской, Томской, Челябинской, Ярославской областями, а также Кабардино-Балкарией, Башкортостаном, Карелией, Татарстаном, Удмуртией, республиками Марий Эл и Саха (Якутия). Всего на подготовку кадров для АПК предусмотрено 6,8 млрд руб.

Государственная поддержка осуществляется в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Средства пойдут на целевое обучение студентов агровузов, оплату их проживания, а также стимулирующие выплаты специалистам ключевых проектов в АПК.

Как сообщал «Ъ-Кубань», на начало июня 2025 года дефицит квалифицированных кадров в промышленности, строительстве и АПК Кубани оценили в 60% от общего числа вакансий по рабочим специальностям.

Анна Гречко