Суд пересмотрит запрет на эксплуатацию гостиницы «ВиллаЛила» в Мезмае

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа направил на новое рассмотрение дело о запрете коммерческой эксплуатации жилого дома, который используется как гостиница в поселке Мезмай Краснодарского края. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, администрация Апшеронского района подала иск к ООО «ВиллаЛила», требуя признать объект капитального строительства площадью 272,4 кв. м самовольной постройкой и обязать компанию снести здание. Спорное двухэтажное строение расположено на участке по улице Речной, 20-а.

Краевой арбитражный суд 15 августа 2024 года отказал в удовлетворении иска. Апелляционная инстанция 10 декабря того же года оставила решение без изменений. Администрация подала кассационную жалобу, указывая на незаконное использование жилого дома в качестве загородного отеля.

Судебная экспертиза установила, что здание соответствует градостроительным требованиям и не создает угрозы для жизни граждан. Однако кассационная инстанция признала, что использование индивидуального жилого дома в качестве гостиницы нарушает установленные нормы.

«ВиллаЛила» — это комплекс гостевых домов в поселке Мезмай, на огороженной территории, которая поднимается по склону от реки Мезмайки к лесу, который простирается до плато Лагонаки и Кавказского биосферного заповедника.

