Арестованный экс-замглавы МЧС Кубани Симоненко пытается оспорить свое увольнение

Бывший заместитель начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю, полковник внутренней службы Сергей Симоненко, обвиняемый в организации покушений на убийство, оспаривает через суд основания своего увольнения. Как следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС, он требует изменить формулировку приказа МЧС: вместо «утраты доверия» указать «достижение предельного возраста службы».

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Суд отказал фигуранту Симоненко, указав, что к моменту его рапорта об увольнении в связи с возрастом у ведомства уже были основания для расторжения контракта по утрате доверия. На тот момент он находился в СИЗО. Жалоба на это решение пока не рассмотрена.

Обвиняемый Симоненко арестован 31 июля прошлого года по обвинению в двух эпизодах покушения на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии, организации приготовления убийства по найму, а также в организации поджогов. По версии следствия, его изобличили бывшие подчиненные, потерпевшие и свидетели. Весной Краснодарский краевой суд по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства имущество и денежные средства семьи фигуранта Симоненко на сумму около 360 млн руб., установив, что он использовал служебное положение для незаконного обогащения и оформлял активы на родственников и доверенных лиц.

Обвиняемый Симоненко служил в МЧС с 2003 года. В 2018 году был уволен по достижении предельного возраста, но сумел восстановиться через суд. В сентябре 2022 года его назначили начальником отдела технического обеспечения кубанского главка, через год он стал заместителем начальника, а в 2024 году некоторое время исполнял обязанности руководителя управления.

