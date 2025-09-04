Главные новости за 4 сентября. Сочи

Прокуратура Краснодарского края передала дело 20-летней жительницы Сочи в Южный окружной военный суд. Фигурантку дела обвиняют в поддержке теракта в «Крокус Сити Холле» через социальные сети.

Загрузка организованных средств размещения в Сочи достигает 86%, в горном кластере — 68%. Сейчас на курорте находятся около 184 тыс. отдыхающих.

В Сочи более 1,2 тыс. подвалов многоквартирных домов готовы для использования в качестве защитных сооружений для жителей и гостей курорта. Глава города проинспектировал районы и оценил ход подготовительных работ в подземных помещениях, которые планируют применять при воздушной угрозе.

Спасатели продолжают поиски туриста, пропавшего в горах Красной Поляны четыре дня назад. Следов мужчины не обнаружено.

Двух жителей Сочи будут судить за мошенничество с продажей квартир в строящемся доме. Фигуранты дела обманули семь покупателей на общую сумму свыше 22 млн руб.

Компания «Интеррос» намерена обратиться в Министерство природных ресурсов и экологии РФ, а также в Сочинский национальный парк для выяснения статуса разрешения на строительство курорта «Турьев Хутор». Это связано с отменой проекта планировки по протесту прокурора Сочи.

11 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в восьмом раунде стратегического диалога между Россией и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, который состоится в Сочи. Руководитель российского внешнеполитического ведомства также проведет двусторонние переговоры с коллегами из арабских государств.