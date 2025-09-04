«Интеррос» обратится в Минприроды из-за отмены проекта «Турьев Хутор»

Компания «Интеррос» намерена обратиться в Министерство природных ресурсов и экологии РФ, а также Сочинский национальный парк для выяснения статуса разрешения на строительство курорта «Турьев Хутор». Это связано с отменой проекта планировки по протесту прокурора Сочи, пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Проект планировки был утвержден в 2024 году, однако впоследствии отменен в соответствии с протестом прокурора Сочи. Причины протеста не раскрываются.

Сейчас строительные работы на территории будущего курорта не ведутся. В компании подчеркнули, что проект соответствует всем природоохранным нормам и полностью готов к реализации. Начало строительства станет возможным после принятия обновленного положения о Сочинском национальном парке и плана рекреационной деятельности.

«Мы рассчитываем, что эти документы появятся в ближайшие месяцы, что снимет вопросы неопределенности для инвесторов в сфере разрешенной деятельности на территории национального парка», — отметили в пресс-службе «Интерроса».

Соглашение о создании курорта подписали в 2021 году госкорпорация развития ВЭБ.РФ, компании «Интеррос» и «Васта Дискавери». Проект реализуется при поддержке корпорации Туризм.РФ в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и должен стать продолжением курорта «Роза Хутор».

Планируется создание 80 км горнолыжных трасс, 13 км канатных дорог и туристической инфраструктуры, включая около 2 тыс. гостиничных номеров. Инвестиции в строительство составят 92 млрд руб. Завершение проекта запланировано до 2036 года.

