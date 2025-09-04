Сочинка предстанет перед судом за оправдание теракта в «Крокусе»

Прокуратура Краснодарского края передала дело 20-летней жительницы Сочи в Южный окружной военный суд. Фигурантку дела обвиняют в поддержке теракта в «Крокус Сити Холле» через социальные сети, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Заместитель прокурора региона утвердил обвинительное заключение против сочинки. Местная жительница обвиняется в публичном оправдании терроризма с использованием интернета.

Следствие установило, что 28 марта 2025 года фигурантка дела разместила на своей странице запись, в которой оправдывала терроризм. В публикации местная жительница выразила поддержку нападению на концертный зал, произошедшему в марте 2024 года.

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю остановили ее противоправные действия.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

«Ъ-Сочи» писал, что в Южном окружном военном суде вынесли приговор жителю Сочи, обвиненному в попытке совершения теракта и поджоге имущества. Осужденному назначено восемь лет лишения свободы, первые два из которых он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Мария Удовик