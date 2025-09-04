Загрузка отелей Сочи составляет 86%

В администрации Сочи прошло заседание летнего оперативного штаба под руководством заместителя главы города Сергея Сомко. Несмотря на отъезд семей с детьми после окончания каникул, курорт сохраняет высокую посещаемость и загрузку средств размещения, сообщает пресс-служба мэрии курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Загрузка организованных средств размещения в Сочи достигает 86%, в горном кластере — 68%. Сейчас на курорте находятся около 184 тыс. отдыхающих.

Осенью в Сочи и на федеральной территории Сириус запланированы крупные деловые события: медиафорум «Вся Россия», Всероссийская неделя охраны труда и Конгресс молодых ученых. Власти усилят контроль работы транспорта, коммунальных служб и обеспечения безопасности.

Заместитель главы города сообщил, что работа всех служб и ведомств координируется на заседаниях городского штаба, который будет работать до конца сентября.

Ситуация с санитарией и эпидемиями остается стабильной. За последние две недели количество обращений в медицинские учреждения по острым кишечным и респираторным заболеваниям значительно снизилось.

Температура морской воды остается комфортной для купания. Межведомственные группы постоянно следят за пляжами и объясняют отдыхающим правила поведения на воде.

В городе введен особый противопожарный режим. Продолжаются поиски несертифицированного гида, который потерялся в горах. В операции участвуют кинологи и вертолет. В горно-лесной местности находятся 13 зарегистрированных туристических групп, в которых около 70 человек.

За последние две недели было пресечено восемь случаев незаконного оборота алкоголя, изъято более 2,3 тыс. литров спиртосодержащей продукции. С начала сезона составлено 28 протоколов за навязывание услуг и более 60 материалов по поводу нелегальных таксистов в аэропорту.

Заседания оперативного штаба проводятся каждые две недели.

Мария Удовик