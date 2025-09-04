В Сочи пройдет встреча Сергея Лаврова с представителями арабских стран

11 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в восьмом раунде стратегического диалога между Россией и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, который состоится в Сочи. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга на полях Восточного экономического форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Основным мероприятием станет пленарное заседание. Руководитель российского внешнеполитического ведомства также проведет двусторонние переговоры с коллегами из арабских государств.

Предыдущая встреча в подобном формате прошла в сентябре 2024 года в Эр-Рияде.

Алина Зорина