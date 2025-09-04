Спасатели четвертый день ищут пропавшего туриста в горах Красной Поляны
Спасатели продолжают поиски туриста, пропавшего в горах Красной Поляны четыре дня назад. Следов мужчины не обнаружено, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.
Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России
С 1 по 3 сентября спасатели пешими группами обследовали горно-лесной массив между реками 1-й и 2-й Галион, а также склоны гор Красная Скала и Подкова. К работам привлекли вертолет Ка-32.
С борта воздушного судна спасатели провели визуальный поиск от Краснополянской ГЭС до южного плеча хребта Аибга. Обследованы поляны, сбросы и скальные участки. Всего от Южного РПСО задействовано 43 спасателя и восемь единиц техники.
58-летний житель Сочи пропал 31 августа в горах Красной Поляны. Во время спуска он отстал от туристической группы и исчез. В МЧС путешественники не регистрировались.