В Сочи более 1,2 тысячи подвалов подходят для укрытия людей при воздушной угрозе

В Сочи более 1,2 тыс. подвалов многоквартирных домов готовы для использования в качестве защитных сооружений для жителей и гостей курорта. Глава города проинспектировал районы и оценил ход подготовительных работ в подземных помещениях, которые планируют применять при воздушной угрозе. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Сочи Андрея Прошунина Фото: Telegram-канал главы Сочи Андрея Прошунина

«Все эти объекты необходимо содержать должным образом, также важна навигация, чтобы сочинцы и гости курорта понимали, куда перемещаться в экстренной ситуации»,— заявил глава Сочи Андрей Прошунин.

При угрозе беспилотников для защиты населения также будут задействованы подземные переходы, площадки и парковки торговых центров, социальных учреждений и санаториев.

Сейчас по всему городу проходит инвентаризация и очистка пригодных помещений. В работе принимают участие районные администрации, управляющие компании, территориальные общественные самоуправления, общественные и молодежные объединения.

Алина Зорина