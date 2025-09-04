Двое сочинцев обманули дольщиков на 22 млн рублей

Двух жителей Сочи будут судить за мошенничество с продажей квартир в строящемся доме. Фигуранты дела обманули семь покупателей на общую сумму свыше 22 млн руб., сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Обвиняемые в возрасте 29 и 36 лет с 2019 по 2021 год заключали с клиентами договоры на покупку жилья в строящемся доме в Адлерском районе. Получив деньги от покупателей, застройщики не выполнили свои обязательства.

Семь человек потеряли накопления. Общий размер ущерба превысил 22,3 млн руб.

На период расследования одного из подозреваемых взяли под стражу, второму запретили покидать город. Уголовное дело направлено в суд.

Обвиняемым грозит наказание до десяти лет тюрьмы.

«Ъ-Сочи» писал, что сотрудники следственного управления УВД по Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении двух приезжих, похитивших у дольщиков 43 млн руб. Суд наложил арест на имущество обвиняемых в качестве обеспечительной меры.

Мария Удовик