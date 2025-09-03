Главные новости за 3 сентября. Сочи

Спасатели привлекли вертолет для поиска пропавшего в горах Сочи 58-летнего гида, который не вернулся с похода на хребет Аибга в конце августа. Специалисты обследовали местность от Краснополянской ГЭС до южного склона хребта Аибга, однако найти сочинца не удалось.

В Сириусе начали демонтировать Казачий рынок, где летом 2025 года продавали суррогатную чачу, после употребления которой погибли минимум 10 человек. Решение о дальнейшем использовании территории будет принято после ее освобождения и рассмотрения предложений в рамках концепции развития федеральной территории.

Мэрия Сочи организует санаторную реабилитацию для пострадавшего от нападения безнадзорной собаки школьника. Вопрос о периодичности санаторной реабилитации будет решаться коллегиально со специалистами и совместно с семьей.

В Сочи средняя стоимость новых автомобилей для аренды снизилась на 38,6%. Машины с пробегом в городе стали дешевле на 5,4%.

Прокуратура Лазаревского района Сочи начала проверку информации о происшествии с ребенком в аквапарке отеля «Акваград», о котором сообщали в социальных сетях. По итогам проверки при выявлении нарушений прокуроры примут соответствующие меры реагирования.

ФКУ «Черноморье» начало осенние ремонтные работы на федеральных дорогах Краснодарского края после завершения курортного сезона. Дорожники заменят изношенные слои покрытия на трассе А-147 Джубга — Сочи.

Администрация Сочи отменила постановление о планировке первой очереди курорта «Турьев Хутор» в горном кластере. Основанием для решения стал протест городской прокуратуры.