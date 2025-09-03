Администрация Сочи отменила планировку курорта «Турьев Хутор»

Администрация Сочи отменила постановление о планировке первой очереди курорта «Турьев Хутор» в горном кластере. Основанием для решения стал протест городской прокуратуры. Соответствующий документ опубликован на сайте властей.

Отмененное постановление от 19 сентября 2024 года утверждало документацию по планировке территории для размещения круглогодичного туристско-рекреационного комплекса. Проект предусматривал строительство гостиниц категории три-пять звезд, горнолыжных трасс, подъемников и инженерно-транспортной инфраструктуры на территории развития горного курорта «Роза Хутор».

Детали протеста прокуратуры в постановлении не раскрываются. Однако в конце августа 2025 года Межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу» обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой принять меры в связи с возможным ущербом при строительстве курорта.

По расчетам, если проект будет реализован, ущерб животным и растениям, занесенным в Красную книгу России, превысит 550 млн руб. При этом такие действия считаются уголовным преступлением по действующему законодательству, сообщается на сайте организации.

Соглашение о создании курорта «Турьев Хутор» было подписано в 2021 году ВЭБ.РФ, компаниями «Интеррос» и «Васта Дискавери». Проект выполняет «Интеррос» с поддержкой корпорации «Туризм.РФ» в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Курорт должен стать продолжением комплекса «Роза Хутор». План включает создание 80 км горнолыжных трасс, 13 км канатных дорог и туристической инфраструктуры, включая около 2 тыс. гостиничных номеров.

Мария Удовик