Ремонт оползневых участков на сочинской трассе завершат до конца 2025 года

ФКУ «Черноморье» начало осенние ремонтные работы на федеральных дорогах Краснодарского края после завершения курортного сезона. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Фото: ФКУ «Черноморье»

Дорожники заменят изношенные слои покрытия на трассе А-147 Джубга — Сочи. Работы пройдут на участке от Хосты до Адлера протяженностью 8 км — с 189-го по 197-й км.

Подрядчики также обустроят пришовные зоны на всем протяжении Дублера Курортного проспекта в Сочи. Аналогичные работы и установку деформационных швов выполнят на мосту через реку Мамедка на 103-м км трассы А-147.

В Туапсинском районе уже началось устройство освещения на участке с 55-го по 60-й км трассы А-147. Здесь появится 191 новый светильник в рамках первого из трех запланированных этапов.

В сентябре ведомство продолжит восстановительные работы на проблемных оползневых участках 156-го и 189-го км сочинской трассы. Эти работы планируют завершить до конца 2025 года.

«Ъ-Сочи» писал, что ФКУ Упрдор «Черноморье» объявило о плановом ремонте четырех участков федеральной трассы А-147 в Дагомысе. Основные работы начнутся после завершения высокого курортного сезона.

Мария Удовик

