За год стоимость аренды новых машин в Сочи упала на 38,6%

За год в Краснодарском крае и Сочи выявили снижение цен на аренду новых автомобилей. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В сфере аренды стоимость многих моделей осталась на уровне лета 2024 года, а некоторые машины стали дешевле. Суточная аренда Lada Granta подешевела на 10% до 1,8 тыс. руб. В Сочи наибольшее снижение цен на прокат показал бренд Kia — на 3,4% со стартовой стоимостью от 2,8 тыс. руб. в сутки. Аренда Ford Mustang стала дешевле на 3,5% и составляет в среднем 11,1 тыс. руб.

Стоимость новых автомобилей в Краснодарском крае летом 2025 года упала на 4,4% по сравнению с июнем-августом прошлого года. Сильнее всего подешевели китайские бренды: Gac на 33,5%, Kaiyi на 23,3%, Exeed на 5,7%, Baic на 4,6% и Chery на 4,1%. Среди отдельных моделей лидерами по снижению стали Baic U5 Plus (-36,8%), Haval M6 (-8,7%), Chery Tiggo 8 Pro Max (-8,5%), Jaecoo J7 (-5,6%) и Chery Tiggo 7 Pro Max (-3,1%).

Подержанные машины в регионе подешевели на 5,8%. Больше всего снизились цены на Hyundai и Kia (по 10,4% каждый), Chevrolet (-9,1%), Ford (-8,1%) и Nissan (-7,8%). Наибольшее падение стоимости показали Hyundai Solaris и Volkswagen Polo (по 12,8%), Kia Sportage (-12,6%), Kia Rio (-12%) и Skoda Octavia (-11,1%).

В Сочи средняя стоимость новых автомобилей снизилась на 38,6%. Сильнее всего подешевели Hongqi (-31,3%), Evolute (-26,5%), Voyah (-22%), EXEED (-9,8%) и LiXiang (-7,7%). Среди конкретных моделей выделились Hongqi HS3 (-29,1%), Evolute i-PRO (-13,3%), LiXiang L9 (-13,2%), Evolute i-Space (-12,5%) и LiXiang L7 (-11,5%).

Машины с пробегом в городе стали дешевле на 5,4%. Максимальное снижение зафиксировано у Nissan (-11,3%), Hyundai (-9,6%), Kia (-9,3%), Chevrolet (-9,2%) и Volkswagen (-8,5%). Топ моделей по падению цен: Mercedes S-класса (-21,9%), BMW X6 (-19,5%), Kia Optima (-17,8%), Hyundai Solaris (-16%) и Lada 4x4 Нива (-13,8%).

За январь-август 2025 года стоимость новых авто в Краснодарском крае упала на 3,5%. Подержанные машины подешевели на 2,9%. В Сочи за тот же период новые автомобили стали дешевле на 6,5% для машин с пробегом.

По мнению экспертов, снижение средних цен связано с изменением структуры рынка из-за появления большего количества бюджетных моделей.

Мария Удовик