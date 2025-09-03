В Сочи начали сносить рынок, где торговали суррогатной чачей

В Сириусе начали демонтировать Казачий рынок, где летом 2025 года продавали суррогатную чачу, после употребления которой погибли минимум 10 человек. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе федеральной территории.

В администрации Сириуса пояснили, что в течение трех месяцев бывший арендатор самостоятельно демонтирует все объекты и освободит земельный участок. Решение о дальнейшем использовании территории будет принято после ее освобождения и рассмотрения предложений в рамках концепции развития федеральной территории.

По данным следствия, домашним вином и чачей на рынке торговали 71-летняя Этери и ее 31-летняя внучка Олеся. Фигурантки дела несколько лет продавали спиртное, однако в июле 2025 года в напитках оказался метиловый спирт. От употребления спиртного пострадали люди из разных регионов России, в том числе из Челябинской области и Башкортостана. Как минимум 10 человек погибли от отравления кустарным алкоголем, приобретенном на Казачьем рынке в Сириусе.

Сейчас фигурантки дела находятся в СИЗО. Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте два подростка 14 и 15 лет попали в больницу с отравлением алкоголем после празднования дня рождения друга. Один из пострадавших находится в реанимации.

Мария Удовик