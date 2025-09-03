Мэрия Сочи организует санаторное лечение покусанному хаски мальчику

Мэрия Сочи организует санаторную реабилитацию для пострадавшего от нападения безнадзорной собаки школьника. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

Мэр Сочи встретился с семьей мальчика. По словам главы администрации, он контролирует ситуацию с первого дня происшествия и закрепил своего заместителя для связи с родственниками пострадавшего.

Сейчас школьник успешно восстанавливается, но впереди его ждут медицинские процедуры в Москве. Поскольку мальчик временно не может посещать занятия вместе с одноклассниками, для него организовали индивидуальную образовательную программу.

После одобрения лечащих врачей городские власти планируют организовать реабилитацию для ребенка в сочинских санаториях.

Мэр заверил, что семья получит всю необходимую поддержку.

«Он и его семья не останутся наедине с проблемами, город сделает все возможное в этой ситуации, чтобы помочь»,— подчеркнул градоначальник.

В пресс-службе администрации курорта уточнили «Ъ-Сочи», что вопрос о периодичности санаторной реабилитации будет решаться коллегиально со специалистами и совместно с семьей.

Инцидент произошел 26 февраля, когда две собаки, вырвавшиеся с цепи в садовом товариществе Сочи, напали на девятилетнего мальчика. После нападения его перевели из краевой больницы в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) с помощью санитарной авиации. Врачи планируют провести несколько операций для восстановления мягких тканей лица.

Заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии РДКБ Антон Нарбутов рассказал, что для одной из операций использовался материал из лобной области черепа, где была взята костная ткань, растянутая экспандером и использованная для формирования носа. Он отметил, что операция была сложной, но успешной. Также он добавил, что следующий этап лечения будет связан с восстановлением губы после реабилитации.

Врач также подчеркнул, что такое лечение представляет собой сложный хирургический процесс, требующий времени, терпения и совместных усилий большой команды специалистов.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Обвинение предъявлено владельцу собак, который признал свою вину и пояснил, что некоторое время не кормил животных. Суд приговорил его к одному году и шести месяцам ограничения свободы, однако решение пока не вступило в законную силу.

Мария Удовик