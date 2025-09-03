Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокуратура Сочи проверяет инцидент с ребенком в аквапарке «Акваград»

Прокуратура Лазаревского района Сочи начала проверку информации о происшествии с ребенком в аквапарке отеля «Акваград», о котором сообщали в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Ведомство организовало расследование на основании публикаций пользователей интернета о случившемся инциденте с несовершеннолетним на территории развлекательного комплекса.

По итогам проверки при выявлении нарушений прокуроры примут соответствующие меры реагирования.

Мария Удовик

