К поискам пропавшего в горах Сочи гида подключат вертолет

Спасатели привлекут вертолет для поиска пропавшего в горах Сочи 58-летнего гида, который не вернулся с похода на хребет Аибга в конце августа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-президента Федерации альпинизма России Александра Пятницина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Связи с Сергеем Мельниковым у спасательной группы нет уже несколько дней. Пока найти его не могут, и сегодня планируется подъем вертолета. Вертушка проведет облет территории в той зоне поиска человека, где он может находиться»,— рассказал он.

Господин Мельников отправился на подъем с двумя клиентами 29 августа. Через сутки туристы вернулись без гида и объяснили, что он устал и не смог спуститься. Как уточнили в пресс-службе курорта «Роза Хутор», пропавший работает в фотослужбе горнолыжного комплекса и отправился в поход в выходной день.

«Ъ-Сочи» писал, что спасатели МЧС эвакуировали трех человек из реки Мзымты в Сочи. Инциденты произошли в русле горной реки после сброса воды на Краснополянской ГЭС.

Мария Удовик