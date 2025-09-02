Главные новости за 2 сентября. Сочи

Испанский тренер Роберт Морено и футбольный клуб «Сочи» досрочно прекратили сотрудничество по взаимному желанию. Ранее глава «Сочи» Борис Ротенберг в беседе со «Спорт-Экспрессом» заявил, что коллектив возглавит Игорь Осинькин.

Пассажирский поезд «Адлер — Москва» сбил местного жителя в районе станицы Мамайки. Тело на рельсах обнаружили прохожие вечером 1 сентября.

Пропавший 31 августа альпинист оказался сотрудником курорта «Роза Хутор». Спасательные службы ведут розыск уже вторые сутки на высоте свыше 1,7 тыс. м.

Спасатели МЧС эвакуировали трех человек из реки Мзымты в Сочи. Инциденты произошли в русле горной реки после сброса воды на Краснополянской ГЭС.

Роспотребнадзор подвел итоги мониторинга качества морской воды на городских пляжах Сочи. За прошедший период 2025 года специалисты ведомства исследовали 4,8 тыс. проб воды по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям.

В сочинском селе Чвижепсе завершили строительство линии уличного освещения на улице Подснежников с установкой 26 опор и 28 светодиодных фонарей, а также отремонтировали 1,5 км дорог.

Второй день спасатели ищут 58-летнего жителя Сочи, пропавшего в районе хребта Аибга. 31 августа мужчина во время спуска отстал от туристической группы.