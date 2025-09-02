МЧС эвакуировало трех человек из реки Мзымты в Сочи

Спасатели МЧС эвакуировали трех человек из реки Мзымты в Сочи. Инциденты произошли в русле горной реки после сброса воды на Краснополянской ГЭС, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в своем Telegram-канале.

Служба 112 передала информацию о том, что потоком воды ниже плотины смыло девушку. Сотрудники Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России обнаружили двух человек — парня и девушку — на камне посередине водоема. Спасатели использовали альпинистское оборудование для эвакуации пары на правый берег Мзымты. Медицинская помощь пострадавшим не понадобилась.

По дороге с места происшествия дежурная смена получила второй вызов. Очевидцы сообщили, что человек держится за камень в русле и не может самостоятельно добраться до берега. Сотрудники ЮРПСО МЧС России извлекли 40-летнюю женщину из воды и передали медикам скорой помощи.

«Ъ-Сочи» писал, что спасатели эвакуировали двух девушек 16 и 17 лет, которых унесло на сапбордах в Черном море у берегов Сочи. Из-за поднявшихся волн девушки потеряли весло, после чего их начало относить течением от берега.

Мария Удовик