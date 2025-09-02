Роберт Морено покинул ФК «Сочи» по обоюдному согласию

Испанский тренер Роберт Морено и футбольный клуб «Сочи» досрочно прекратили сотрудничество по взаимному желанию. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Вместе с 47-летним наставником команду покинет и его тренерский штаб. Новый состав специалистов представят в ближайшие дни. Ранее глава «Сочи» Борис Ротенберг в беседе со «Спорт-Экспрессом» заявил, что коллектив возглавит Игорь Осинькин.

Господин Морено руководил сочинцами с декабря 2023 года. В минувшем сезоне клуб занял последнюю 16-ю строчку в Российской премьер-лиге и выбыл во второй дивизион. Через год «Сочи» вернулся в элиту, победив в переходных матчах «Пари Нижний Новгород».

В послужном списке иностранного специалиста — работа с национальной сборной Испании в 2019 году, а также тренерские должности в «Монако» и испанской «Гранаде».

После семи туров нынешнего чемпионата РПЛ «Сочи» набрал лишь одно очко и замыкает турнирную таблицу.

Мария Удовик