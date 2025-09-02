Спасатели ищут туриста, пропавшего в горах Красной Поляны

Второй день спасатели ищут 58-летнего жителя Сочи, пропавшего в районе хребта Аибга. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

31 августа мужчина во время спуска отстал от туристической группы. Обнаружив, что не хватает одного из участников похода, путешественники начали поиски пропавшего. В МЧС группа не регистрировалась.

1 сентября спасатели обследовали горно-лесной массив между реками 1-й и 2-й Галион. Там следов пропавшего не обнаружили. Сегодня три группы специалистов ЮРПСО МЧС России и АСС «Кубань-СПАС» обследуют горно-лесную местность на горах Красная Скала и Подкова. Работы ведутся на высоте более 1,7 тыс. м. Всего участвуют более 10 спасателей и три единицы техники.

Алина Зорина