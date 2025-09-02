Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Сочи пассажирский поезд насмерть сбил местного жителя

Пассажирский поезд «Адлер — Москва» сбил местного жителя в районе станицы Мамайки. Тело на рельсах обнаружили прохожие вечером 1 сентября, пишет «Кубань 24» со ссылкой на УТ МВД России по ЮФО.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Информация о том, что поезд сбил мужчину, поступила около 20:10. Сообщалось, что погибший находился на железнодорожных путях и не реагировал на звуковые сигналы состава.

Сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и личность погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Алина Зорина

