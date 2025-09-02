В Сочи пассажирский поезд насмерть сбил местного жителя
Пассажирский поезд «Адлер — Москва» сбил местного жителя в районе станицы Мамайки. Тело на рельсах обнаружили прохожие вечером 1 сентября, пишет «Кубань 24» со ссылкой на УТ МВД России по ЮФО.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
Информация о том, что поезд сбил мужчину, поступила около 20:10. Сообщалось, что погибший находился на железнодорожных путях и не реагировал на звуковые сигналы состава.
Сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и личность погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.