Пропавший в горах Сочи альпинист оказался сотрудником курорта «Роза Хутор»

Пропавший в районе хребта Аибга 58-летний альпинист Сергей Мельников работает фотографом в горнолыжном курорте «Роза Хутор» и отправился в поход в выходной день. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Администрация Розы Хутор взаимодействует с полицией и МЧС по факту исчезновения своего работника. Спасательные службы ведут розыск уже вторые сутки на высоте свыше 1,7 тыс. м.

Группа туристов начала маршрут 31 августа, но не зарегистрировалась в МЧС. Мельников отстал от участников похода, которые не смогли найти его самостоятельно. В воскресенье, 1 сентября, спасатели обследовали территорию поиска, однако следов пропавшего не обнаружили.

К поисковой операции привлечены 10 спасателей и три единицы техники.

«Ъ-Сочи» писал, что второй день спасатели ищут 58-летнего жителя Сочи, пропавшего в районе хребта Аибга.

