Роспотребнадзор повторно проверил безопасность воды на курортах Сочи

Роспотребнадзор подвел итоги мониторинга качества морской воды на городских пляжах Сочи. За прошедший период 2025 года специалисты ведомства исследовали 4,8 тыс. проб воды по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Все полученные результаты соответствуют установленным гигиеническим нормативам, что подтверждает безопасность купания на курорте. Температура морской воды на сегодняшний день составляет +26 градусов.

Ранее генеральный директор аналитической компании SR Data Игорь Кожелин рассказал, что после экологической аварии в Анапе специалисты следили за состоянием моря с помощью спутниковых данных. Он отметил, что, несмотря на движение нефтяных пятен зимой, они не подошли к побережью Сочи и территории Сириуса. Господин Кожелин добавил, что космические снимки за март и апрель показывают чистоту акватории и сейчас купание безопасно.

По его словам, после катастрофы в Анапе на космических снимках было видно, как появился и распространялся мазут, а также где наблюдалось сильное загрязнение. Однако мазут так и не достиг акваторий Сочи и территории Сириус.

На пляжах Сочи регулярно дезинфицируют оборудование, работает система видеонаблюдения и осуществляется круглосуточное патрулирование. Безопасность на воде обеспечивают 750 сертифицированных спасателей и сотрудники ГИМС.

«Ъ-Сочи» писал, что специалисты администрации курорта не обнаружили следов нефтепродуктов на побережье в районе Мацесты. Перед началом курортного сезона на пляжах проводится обязательное водолазное обследование дна и очистка от опасных предметов.

Мария Удовик