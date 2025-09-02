В сочинском селе Чвижепсе завершили установку уличного освещения

В сочинском селе Чвижепсе завершили строительство линии уличного освещения на улице Подснежников с установкой 26 опор и 28 светодиодных фонарей, а также отремонтировали 1,5 км дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Итоги благоустройства территории ТОС Краснополянского поселкового округа обсудили на встрече с местными жителями под председательством главы Адлерского района Дмитрия Сбитнева. В мероприятии участвовали депутаты Городского собрания Сочи, представители полиции и МЧС.

При поддержке социальных партнеров провели ремонт дорожного полотна на улицах Медовеевской, Ачишховской, Светлой и Дальней. Общая протяженность участков с отсыпкой и выравниванием составила около 1,5 км.

На встрече обсудили как уже выполненные работы, так и планы на этот год. Планы определяются в соответствии с паспортом территориального общественного самоуправления, в который жители внесли необходимые работы для комфортной и безопасной жизни. Это является приоритетом для администрации, отметил Дмитрий Сбитнев.

Жители задали вопросы об обслуживании ливневой канализации на улице Эстонской, переносе мусорной площадки и возможности одностороннего движения на улицах Березовой и Гаражной. Все обращения были приняты к рассмотрению.

За прошедший период отреставрировали остановку на улице Ачишховской, провели ямочный ремонт дороги на улице Эстонской, построили 50-метровый тротуар на улице Гаражной в селе Эсто-Садок. Также отремонтировали брусчатку пешеходной зоны на улице Эстонской и обустроили контейнерную площадку на улице Турбинной в поселке Красная Поляна. При поддержке депутатов благоустроили вход в поселковый стадион.

Полицейские рассказали о ситуации с правопорядком и мерах по профилактике телефонного мошенничества. Жителям объяснили, как действовать при получении сигнала гражданской обороны «Внимание всем».

Мария Удовик