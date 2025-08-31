Главные новости за неделю 25-31 августа. Ростов-на-Дону и область

Октябрьский районный суд Ростовской области рассмотрит дело директора фирмы, специализирующейся на строительстве дорог. Он обвиняется по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

В Ростовской области наблюдается значительное сокращение поголовья скота. К августу 2025 года количество КРС снизилось на 13,1%, достигнув 570,6 тыс. голов. Особенно заметно уменьшилось число дойного стада, которое за год сократилось на 9,1%. Численность овец и коз упала на 22,2%, свиней — на 2,5%. Производство яиц снизилось на 18,7%, молока — на 6,6%.

Ростовская область стала лидером ЮФО по промышленной политике. Доля промышленности в экономике Ростовской области составляет примерно 30%.

Генеральным директором ООО «Хлебозавод Юг Руси» назначен один из учредителей компании по продаже муки и макарон «Футурофудс» Игорь Глуховцев. Половина акций «Футурофудс» принадлежит тверскому производителю хлеба и мучных кондитерских изделий «Знатные хлеба», входящему в крупный агрохолдинг «Мелком».

Донской филиал «Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК» с начала 2025 года проверил свыше 12 тыс. тонн импортного зерна и круп из Китая и Италии — вся продукция соответствует российским требованиям безопасности.

В Ростове китайский возглавил список перспективных языков для карьерного роста, его выбрали 33% ростовчан, 31% респондентов на первое место ставит английский язык, 14% опрошенных считают, что знание иностранных языков не влияет на карьерные перспективы, обратное мнение имеют 64% жителей города.

В Ростовской области разрабатывается системный подход к компенсации ущерба владельцам автомобилей, которые пострадали в результате атак беспилотников. Ранее вопрос не рассматривался, потому что случаи были единичными, однако сейчас количество поврежденных автомобилей приближается к 80.

Налоговая задолженность физлиц и предприятий Ростовской области в июле 2025 года выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 1 августа общий объем недоимки достиг 9 млрд руб. против 7,2 млрд руб. месяцем ранее.

С 2007 по 2025 годы количество розничных рынков в Ростовской области сократилось с 223 до 36, а количество торговых мест на них уменьшилось с 72 тыс. до 15 тыс. В тот же период доля продаж на рынках и ярмарках в общем обороте региональной торговли снизилась с 20% до 4-5%.

На Самбекских высотах предали земле останки 101 солдата Великой Отечественной войны.