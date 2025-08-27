Более 12 тысяч тонн сельхозимпорта прошли контроль в Ростовской области

Донской филиал «Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК» с начала 2025 года проверил свыше 12 тыс. тонн импортного зерна и круп из Китая и Италии — вся продукция соответствует российским требованиям безопасности. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба филиала.

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», экспертам удалось исследовать 11,8 тыс. тонн полосатого подсолнечника из КНР и три тонны различных сортов рисовой крупы из Италии. Среди итальянских образцов — «Карнароли», «Рибе», «Венере», «Эрмес», «Басмати», «Арборио» и другие виды.

«Импортная сельхозпродукция проходит федеральный государственный контроль при ввозе в Россию согласно постановлению правительства № 1079 о надзоре в сфере обеспечения качества и безопасности зерна»,— пояснили «Ъ-Ростов» в пресс-службе ФГБУ «ЦОК АПК».

Специалисты провели полный комплекс испытаний на физико-химические показатели, токсичные элементы, микотоксины, радионуклиды, ГМО, пестициды, зараженность вредителями и вредные примеси.

По итогам исследований вся продукция получила подтверждение соответствия обязательным требованиям российского законодательства в области качества и безопасности зерна.

Валентина Любашенко