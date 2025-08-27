Более 30% жителей Ростова считают китайский язык важным для карьеры

В Ростове китайский возглавил список перспективных языков для карьерного роста, его выбрали 33% ростовчан, 31% респондентов на первое место ставит английский язык, 14% опрошенных считают, что знание иностранных языков не влияет на карьерные перспективы, обратное мнение имеют 64% жителей города. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в онлайн-кампусе НИУ ВШЭ на основе собственного опроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным аналитиков, 39% опрошенных считают, что через пять лет китайский язык будет столь же востребован, как ранее английский.

Китайский язык ростовчане считают наиболее востребованным в таких сферах, как ретейл (22%), маркетинг (11%), логистика и перевозки (11%), ИТ (8%). В 30% случаев респонденты уверены, что для положительного влияния китайского языка на карьеру не нужно никаких специфических дополнительных знаний, 19% считают, что кроме знания языка, нужно иметь основную специальность. Еще 17% считают, что к вышеперечисленному важна погруженность в историю страны, культуру, традиции, менталитет и опыт участия в международных проектах.

Всероссийский опрос показал, что чаще всего китайский язык называют перспективным специалисты из сфер ИТ (26%), маркетинга и PR (41%) и ретейла (42%).

Специалисты отметили, что в целом по стране важность изучения языков снижается в зависимости от возраста. Так, 63% опрошенных в возрастной группе от 18 до 54 лет считают, что знание иностранных языков усиливает позиции на работе. Респонденты от 55 лет и старше в 58% случаев отметили, что это не так уж и важно для карьерного роста.

Наталья Белоштейн