В Ростовской области число розничных рынков сократилось на 84%

С 2007 по 2025 годы количество розничных рынков в Ростовской области сократилось с 223 до 36, а количество торговых мест на них уменьшилось с 72 тыс. до 15 тыс. Об этом сообщила пресс-служба законодательного собрания региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в тот же период доля продаж на рынках и ярмарках в общем обороте региональной торговли уменьшилась с 20% до 4-5%.

При этом, как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в 2025 году Ростовская область увеличила оборот розничной торговли до 827,8 млрд руб., в 2024 году он составлял 715,1 млрд. руб. Регион занимает пятое место среди субъектов России по объему оборота розничной торговли и предоставлению бытовых услуг населению, восьмое место — по обороту общественного питания.

Наталья Белоштейн