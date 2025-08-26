Ростовская область стала лидером ЮФО по промышленной политике

Председатель комитета ЗС РО по экономической политике Игорь Бураков представил опыт донского региона по развитию промышленной инфраструктуры на выездной стажировке Минпромторга России по программе «Федеральная практика», в котором приняли участие свыше 400 представителей 14 регионов России, включая Южный федеральный округ, Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом сообщили в региональном парламенте.

По информации ведомства, главной темой программы стали приоритеты развития промышленного производства на юге России и в воссоединенных регионах в рамках национальных проектов технологического лидерства. Участники обсудили лучшие практики межрегиональной промышленной кооперации, подготовки кадров, внедрения новых технологий в машиностроении, металлургии, производстве строительных материалов, химической, пищевой промышленности и других отраслях.

«В рамках реализации национальных проектов ставится задача нарастить производство в обрабатывающей промышленности в России к 2030 году на 40% в сравнении с показателями 2022 года»,— отметил Игорь Бураков.

Он подчеркнул, что доля промышленности в экономике Ростовской области составляет примерно 30%. «Запуск каждого нового производства создает большие кооперационные цепочки и промышленный потенциал нашего региона только возрастает. В рейтинге федерального Минпромторга Ростовская область в этом году стала первой в Южном федеральном округе по эффективности промышленной политики и первой в стране по качеству взаимодействия властей с промышленниками»,— заявил депутат.

