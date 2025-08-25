На Дону директора фирмы подозревают в сокрытии 11 млн рублей

Октябрьский районный суд Ростовской области рассмотрит дело директора фирмы, специализирующейся на строительстве дорог. Он обвиняется по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, речь идет о директоре ООО «Мега» Карене Бичахчяне. По версии следствия, в 2024 году он организовал поступление денег контрагентам, минуя расчетный счет своей организации, сокрыв тем самым более 11 млн руб. Уточняется, что в ходе предварительного следствия обвиняемый возместил ущерб бюджету РФ.

Константин Соловьев