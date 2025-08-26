Новым гендиректором хлебозавода «Юг Руси» назначен Игорь Глуховцев

Генеральным директором ООО «Хлебозавод Юг Руси» назначен один из учредителей компании по продаже муки и макарон «Футурофудс» Игорь Глуховцев. Информация об этом опубликована на портале kartoteka.ru

Половина акций «Футурофудс» принадлежит тверскому производителю хлеба и мучных кондитерских изделий «Знатные хлеба», входящему в крупный агрохолдинг «Мелком».

Учредителями ООО «Хлебозавод Юг Руси» по-прежнему являются ООО «СИНКО» и Василий Кислов.

Объявления о продаже хлебозавода сняты со всех сайтов. Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», земельный участок под предприятием собственник продавал за 850 млн руб.

Наталья Белоштейн