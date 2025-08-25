Производство яиц в Ростовской области сократилось на 18,7% в 2025 году

В Ростовской области наблюдается значительное сокращение поголовья скота. К августу 2025 года количество КРС снизилось на 13,1%, достигнув 570,6 тыс. голов. Особенно заметно уменьшилось число дойного стада, которое за год сократилось на 9,1%. Такие данные приводит Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, численность овец и коз упала на 22,2%, свиней — на 2,5%. Производство яиц снизилось на 18,7%, молока — на 6,6%.

На фоне сокращения поголовья выросли цены на молочную продукцию. Стоимость сливочного масла увеличилась на 23% до 1,07 тыс. руб./кг в среднем по региону. Цена сметаны поднялась на 20% до 368 руб./кг. Мясо остается в достаточном количестве на рынке, поэтому стоимость говядины без костей выросла лишь на 11%.

«Сокращение поголовья коров и маточного стада следствием кризиса в сельском хозяйстве. Коров сдают на мясокомбинаты, чтобы погасить долги и выплатить кредиты»,— пояснил президент АККОР Александр Родин.

Валентина Любашенко