Главные новости за 28 августа. Ростов-на-Дону и область.

В Усть-Донецком районе построят новый реабилитационный центр для участников спецоперации. Инвестиции в проект составят 12 млрд руб. Под строительство центра уже выделили земельный участок на холме, с видом на реку Дон, площадью в 10 га. Медицинское учреждение сможет принять одновременно 500 человек.

В селе Маньково-Калитвенское взрывотехники ФСБ обезвредили боевую часть упавшего беспилотника. В результате падения дрона никто не пострадал.

В Ростовской области в отношении двух жителей составили протоколы об административном правонарушении за съемку и публикацию последствий атак БПЛА. За нарушение постановления предусмотрены штрафы: для граждан – от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. руб., для юридических лиц – от 200 тыс. до 400 тыс. руб.

Власти Ростовской области договорились со Сбербанком о совместном благоустройстве территории парка «Дружба» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь на пресс-конференции.

С 1 сентября 2025 года в России вступают новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами, которые коснутся утилизации различных типов мусора, включая растительные остатки. Изменения затронут жителей многоквартирных домов, владельцев частных домовладений и юридических лиц.

Максимальная активность клещей в 2025 году была зафиксирована в девяти муниципалитетах юго-восточной части Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

В Ростовской области разрабатывается системный подход к компенсации ущерба владельцам автомобилей, которые пострадали в результате атак беспилотников. Ранее вопрос не рассматривался, потому что случаи были единичными, однако сейчас количество поврежденных автомобилей приближается к 80.

C 28 по 31 августа уровень воды в устье р. Дон на участке от Аксая до Азова опустится ниже неблагоприятных отметок. Информация об этом размещена на сайте Ростовского гидрометцентра.