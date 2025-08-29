Долги налогоплательщиков Ростова-на-Дону превысили 3,8 млрд рублей

Налоговая задолженность физлиц и предприятий Ростовской области в июле 2025 года выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует отчетность регионального министерства финансов.

По информации ведомства, на 1 августа общий объем недоимки достиг девять млрд руб. против 7,2 млрд руб. месяцем ранее. Наибольший прирост зафиксировали в городских округах — около 30%, в муниципальных районах долги увеличились в среднем на 14%.

Свыше 40% задолженности (3,8 млрд руб.) приходится на налогоплательщиков Ростова-на-Дону. В начале июля их совокупный долг составлял 2,8 млрд руб. В пятерку лидеров вошли также Таганрог (523,9 млн руб.), Шахты (485,4 млн руб.), Аксайский район (478,9 млн руб.) и Батайск (413,8 млн руб.).

Максимальный объем недоимки — 1,8 млрд руб. — накопили предприниматели на упрощенной системе налогообложения. За месяц их просроченные долги увеличились на треть.

Задолженность по налогу на прибыль организаций составила 1,6 млрд руб., продемонстрировав рост в 1,6 раза. Долги по НДФЛ возросли на 21% до 2,27 млрд руб. Недоимка по транспортному налогу осталась на уровне начала июля — 1,1 млрд руб.

Валентина Любашенко