На Самбекских высотах захоронили останки 101 солдата

На Самбекских высотах предали земле останки 101 солдата Великой Отечественной войны. Церемония прошла в рамках мероприятий памяти героев, освободивших Дон от немецко-фашистских захватчиков 82 года назад, сообщили в региональном правительстве.

На этой земле захоронены останки 582 воинов, имена 32 из них известны. Среди 101 солдата, которых захоронили сегодня, поисковикам удалось установить имя лейтенанта Александра Ивановича Бомбина, уроженца Неклиновского района. Проститься с ним приехали родственники погибшего.

«Эта земля хранит память о тех кровопролитных сражениях. И мы с вами обязаны беречь эту память, передавать ее через поколения, чтобы никому не давать шанса переписать героическую летопись нашей страны»,— отметил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Организаторы выразили благодарность поисковым отрядам, которые возвращают имена героев и помогают сохранить связь поколений.

Тат Гаспарян