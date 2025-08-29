Главные новости за 29 августа. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Вице-губернатор Петербурга Константин Звоник, курирующий вопросы медицины, покинул свой пост по решению губернатора Александра Беглова, сообщает «Фонтанка». О том, что должность теперь вакантна, объявили публично. По данным издания, чиновник игнорирует вопросы о текущем статусе.

В следующем году комитет по транспорту намерен направить около 150 млрд рублей на реализацию мероприятий в рамках программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга». Средства в том числе пойдут на эксплуатацию и развитие водной инфраструктуры, содержание парковочного пространства, включая городские и перехватывающие автостоянки.

Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении экс-заместителя председателя комитета по транспорту Рената Ягудина. Чиновника обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Рассмотрением дела займется судья Мария Щеглова, дата суда пока не назначена.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста СССР Родиона Щедрина. По словам градоначальника, наша страна понесла большую утрату, так как творчество композитора стало символом высших достижений классической музыки последнего времени.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал действующие ограничения на трудоустройство иностранных граждан на работу в такси и сервисы доставки. По словам градоначальника, президент России Владимир Путин потребовал навести порядок в миграционной сфере и с учетом безопасности, и с учетом экономических интересов государства.

Сборная России по футболу объявила итоговый состав на предстоящие товарищеские матчи с Иорданией и Катаром. Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным включил в него четверых игроков петербургского «Зенита». Это вратарь Денис Адамов, защитник Юрий Горшков, полузащитники Максим Глушенков и Андрей Мостовой.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга не планирует повышать стоимость проезда в общественном транспорте в 2026 году. Это следует из заявлений председателям комтранса Валентина Енокаева. Отметим, что проезд в городе на Неве вновь подорожал 8 августа 2025 года. Теперь проезд по «Подорожнику» в метро и наземном транспорте стоит 60 рублей.

Готовность внутренних технических помещений на строящейся в Петербурге станции метро «Юго-Западная» (проектное название «Казаковская») составляет около 90%. Работы на объекте идут по графику. Их предполагается завершить до конца агротехнического сезона этого года.

Церемония закладки морского тральщика проекта 12700 «Леонид Балякин» 29 августа прошла на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Проект корабля разработало конструкторское бюро ОСК «Алмаз» для ВМФ России. В длину тральщик достигает 62 метров, в ширину — около десяти. Корабль способен идти со скоростью 16 узлов.

Поставщик метизной продукции ООО «Стройметиз» арендовал 11,3 тыс. кв. м в складском комплексе «MLP Уткина Заводь» на территории Ленинградской области. Это одна из крупнейших сделок по аренде площадей на складском рынке Петербурга и области в этом году, сообщили в компании Bright Rich | CORFAC International, которая выступила брокером сделки.

Маломерное судно типа Афалина навалилось на бревно в акватории реки Малой Невки у Лазаревского моста. В результате происшествия три человека попали в больницу. Информация об их состоянии не уточняется. Сотрудники транспортной прокуратуры проводят проверку по факту происшествия.