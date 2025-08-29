Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной композитора Щедрина

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста СССР Родиона Щедрина, сообщает пресс-служба Смольного 29 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, ученикам, всем, кому он был дорог»,— говорится в сообщении.

По словам градоначальника, наша страна понесла большую утрату, так как творчество господина Щедрина стало символом высших достижений классической музыки последнего времени. Оперы, балеты, симфонии и концерты музыканта исполняются по всему миру.

Господин Беглов также напомнил, что знаменитый композитор был большим другом Петербурга, его оперы и балеты стали значительной частью репертуара Мариинского, Михайловского и других театров.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что господин Щедрин скончался в возрасте 92 лет. В память о его таланте и заслугах Михайловский театр посвятит показ балета «Конек-Горбунок».

Андрей Маркелов