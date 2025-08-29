Три человека попали в больницу после навала судна на бревно у Лазаревского моста

Маломерное судно типа Афалина навалилось на бревно в акватории реки Малой Невки у Лазаревского моста. В результате происшествия три человека попали в больницу, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Судно навалилось на бревно 28 августа. Это привело к частичному затоплению транспортного средства. Информация о состоянии трех пострадавших не уточняется.

Сотрудники транспортной прокуратуры проводят проверку по факту происшествия на воде. К ним подключилась транспортная полиция СЗФО.

Татьяна Титаева