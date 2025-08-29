Морской тральщик «Леонид Балякин» заложили на СНСЗ

Церемония закладки морского тральщика проекта 12700 «Леонид Балякин» 29 августа прошла на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Проект корабля разработало конструкторское бюро ОСК «Алмаз» для ВМФ России, сообщили в пресс-службе ОСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония закладки тральщика проекта 12700 «Леонид Балякин»

Фото: Пресс-служба ОСК Церемония закладки тральщика проекта 12700 «Леонид Балякин»

Фото: Пресс-служба ОСК

Тральщик проекта 12700 относится к суднам нового поколения минно-тральных сил, которые способны бороться с морскими минами. Бомбы корабль может обнаружить как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону.

Судостроители применят в сборке новейшие технологии, которые за рубежом не имеют аналогов. Водоизмещение судна составляет около 890 тонн. В длину тральщик достигает 62 метров, в ширину — около десяти. Корабль способен идти с полностью скоростью 16 узлов. Леонид Балякин — Герой Советского Союза, контр-адмирал, участник советско-японской войны.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на «Северной верфи» в Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Амелько».

Татьяна Титаева