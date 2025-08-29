Беглов объяснил, почему мигрантам запретили работать в такси и доставке
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал действующие ограничения на трудоустройство иностранных граждан на работу в такси и сервисы доставки. Глава города во время прямого эфира на телеканале 78 объяснил меры вопросами безопасности.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
«Сегодня вопросы экономики и безопасности связаны между собой. Президент потребовал навести порядок в миграционной сфере и с учетом безопасности, и с учетом экономических интересов государства»,— заявил господин Беглов.
Губернатор добавил, что на Координационном совете Петербурга и Ленинградской области пришли к выводу, что агломерация прежде всего должна ориентироваться на собственные кадры. Северная Столица, по словам главы города, должна привлекать на работу иностранных граждан, но в определенных сферах, где польза от их труда будет максимальной.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев предложил штрафовать компании за нелегалов в такси.