На развитие транспортной системы Петербурга в 2026 году направят 150 млрд рублей

В следующем году комитет по транспорту намерен направить около 150 млрд рублей на реализацию мероприятий в рамках программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга». Об этом в ходе «нулевых чтений» в Заксобрании города 29 августа заявил глава ведомства Валентин Енокаев.

По словам председателя комитета, в числе основных планов на 2026 год: осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа электротранспортом, ГУП «Петербургский метрополитен», а также в рамках новой модели транспортного обслуживания населения.

Кроме этого, средства пойдут на эксплуатацию и развитие водной инфраструктуры, содержание парковочного пространства, включая городские и перехватывающие автостоянки. Также комтранс профинансирует мероприятия по обеспечению безопасности на улично-дорожной сети Петербурга, создание и содержание технических средств фото-видеофиксации, обустройство велосипедных маршрутов, отметил господин Енокаев.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Смольный выделит 200 млн рублей на программу роботизации предприятий в 2026 году. Об этом в ходе «нулевых чтений» в Заксобрании сообщил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИиТ) Александр Ситов.

Андрей Цедрик