Суд зарегистрировал дело в отношении экс-зампреда комитета по транспорту Ягудина

Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении экс-заместителя председателя комитета по транспорту Рената Ягудина. На это обратило внимание издание ЗАКС.Ру. Чиновника обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Ренат Ягудин (справа), во время определения меры пресечения в Смольнинском районном суде.

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Рассмотрением дела займется судья Мария Щеглова, дата суда пока не назначена. По мнению следствия, Ягудин получил 2,5 млн рублей за содействие в заключении госконтрактов на поставку элементов транспортной инфраструктуры.

Бывшего зампреда комитета по транспорту задержали в октябре 2024 года на Киевской улице. Увидев приближающихся сотрудников УФСБ, Ягудин выбросил полученные миллионы на проезжую часть и попытался скрыться. В ходе обыска у чиновника нашли около 30 млн рублей и дорогие украшения.

Ягудин известен по работе в транспортной сфере с 2014 года. В 2016 году он возглавлял ГКУ «Леноблтранс», с августа 2020-го — ГКУ «Организатор перевозок». В апреле 2021 года его назначили заместителем председателя комитета по транспорту.

Андрей Маркелов