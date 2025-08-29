Четверо зенитовцев вошли в состав сборной России на матчи с Иорданией и Катаром

Сборная России по футболу объявила итоговый состав на предстоящие товарищеские матчи с Иорданией и Катаром. Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным включил в него четверых игроков петербургского «Зенита».

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Вызванный в состав сборной России по футболу полузащитник ФК «Зенит» Андрей Мостовой.

Как сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС), в списке вызванных из «Зенита» значатся: вратарь Денис Адамов, защитник Юрий Горшков, полузащитники Максим Глушенков и Андрей Мостовой. В общей сложности в составе национальной команды — 30 футболистов.

Напомним, что 4 сентября сборная России в Москве сыграет с командой Иордании, а 7 сентября в Эр-Райяне — со сборной Катара.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что двоих игроков петербургского «Зенита» вызвали в сборную Бразилии по футболу для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2026.

Андрей Цедрик