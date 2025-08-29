Компания «Стройметиз» арендовала 11 тыс. кв. м складов в промзоне «Уткина Заводь»

Поставщик метизной продукции ООО «Стройметиз» арендовал 11,3 тыс. кв. м в складском комплексе «MLP Уткина Заводь» на территории Ленинградской области. Это одна из крупнейших сделок по аренде площадей на складском рынке Петербурга и области в этом году, сообщили в компании Bright Rich | CORFAC International, которая выступила брокером сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Промзона «Уткина Заводь» в Ленинградской области

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Промзона «Уткина Заводь» в Ленинградской области

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Как пояснили в компании, при выборе объекта для арендатора была важна локация и предельная нагрузка на полы. Сделка позволила «Стройметизу» переехать на более современный склад и увеличить объем хранимой продукции. Сумма сделки при этом не уточняется.

ООО «Стройметиз» является одним из крупнейших поставщиков метизной продукции и калиброванной стали в РФ. Компания работает с более чем 5 тыс. российских предприятий, а ассортимент ее продукции включает свыше 20 тыс. позиций. Также «Стройметиз» владеет собственным производством по выпуску специализированного крепежа.

Складской комплекс класса А «MLP Уткина Заводь» площадью 210 тыс. кв. м находится в одноименной промзоне в Ленобласти. Он расположен близ Мурманского шоссе и Октябрьской набережной и имеет выезд на КАД.

Андрей Цедрик